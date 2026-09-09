Informations pratiques

Granville

Cale Comedy Club

Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 20:30:00

fin : 2026-10-07 22:00:00

Date(s) :

2026-10-07

C’est le retour de La Cale Comedy Club ! Cette soirée humour, organisée par le carollais Mr Moustache, mettra à l’honneur Nicolas Leyer et Ugo Daf, deux humoristes parisiens rompus à l’art du stand-up qui adorent jouer avec le public. Réservation conseillée. .

Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 6 23 21 44 46 exploronscarolles@gmail.com

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English : Cale Comedy Club

L’événement Cale Comedy Club Granville a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Granville Terre et Mer