Cale Comedy Club Granville
mercredi 7 octobre 2026 · Granville
Informations pratiques
Granville
Cale Comedy Club
Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 20:30:00
fin : 2026-10-07 22:00:00
Date(s) :
2026-10-07
C’est le retour de La Cale Comedy Club ! Cette soirée humour, organisée par le carollais Mr Moustache, mettra à l’honneur Nicolas Leyer et Ugo Daf, deux humoristes parisiens rompus à l’art du stand-up qui adorent jouer avec le public. Réservation conseillée. .
Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 6 23 21 44 46 exploronscarolles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cale Comedy Club
L’événement Cale Comedy Club Granville a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Granville (Manche)
- Yoga au musée Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville 16 septembre 2026
- Expérience de Destination je créé mon cyanotype avec les fleurs du Jardin Christian Dior Musée Christian Dior Granville 16 septembre 2026
- Atelier A la découverte des senteurs Musée Christian Dior Granville 16 septembre 2026
- Arts-plastiques enfants Granville 16 septembre 2026
- Visite commentée Musée Christian Dior Granville 17 septembre 2026