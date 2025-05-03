CALEMA – LE DOME MARSEILLE Marseille

CALEMA Début : 2026-02-19 à 20:00. Tarif : – euros.

VERTIGO ET KLASSZIK PRÉSENTENT : CALEMAVéritables ponts culturels entre les peuples unis par la langue portugaise, le duo Calema formé par les frères António et Fradique Mendes Ferreira, incarne avec brio l’âme et la richesse de la lusophonie. Originaires de São Tomé-et-Príncipe, élevés entre les traditions de l’Afrique lusophone et les influences contemporaines du Portugal et de la France.Leur nom, Calema, fait référence aux vagues puissantes de l’océan Atlantique, symbolisant le mouvement, le métissage et le voyage. À travers leur musique, un savant mélange d’afrobeat, de pop et de sonorités traditionnelles, ils racontent des histoires universelles en portugais, touchant le cœur de millions de fans sur tous les continents.Aujourd’hui, ils sont les artistes lusophones les plus populaires au Portugal, cumulant les meilleures ventes et remplissant les plus grandes salles du pays. Leur clip « Te Amo » compte plus de 82 millions de vues sur Youtube. Une réussite qui témoigne de leur capacité à fédérer, à émouvoir et à porter haut les couleurs de la culture lusophone contemporaine. En 2024, le groupe a fêté ses 15 ans de carrière avec la sortie de leur dernier album « Voyage », mélange de sonorités pop, afro et latino, qui s’est accompagné une tournée européenne des Zéniths 2025 et leur premier Accor Arena sold-out.Le groupe sera de retour en France le Jeudi 19 Février 2026 au Dôme Marseille.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE DOME MARSEILLE 48, avenue Saint Just 13004 Marseille 13