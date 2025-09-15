Calema tour 2026 Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Véritables ponts culturels entre les peuples unis par la langue portugaise, le duo Calema formé par les frères António et Fradique Mendes Ferreira, incarne avec brio l’âme et la richesse de la lusophonie. Originaires de São Tomé-et-Príncipe, élevés entre les traditions de l’Afrique lusophone et les influences contemporaines du Portugal et de la France.



Leur nom, Calema, fait référence aux vagues puissantes de l’océan Atlantique, symbolisant le mouvement, le métissage et le voyage. À travers leur musique, un savant mélange d’afrobeat, de pop et de sonorités traditionnelles, ils racontent des histoires universelles en portugais, touchant le cœur de millions de fans sur tous les continents.

Aujourd’hui, ils sont les artistes lusophones les plus populaires au Portugal, cumulant les meilleures ventes et remplissant les plus grandes salles du pays. Leur clip Te Amo compte plus de 82 millions de vues sur Youtube. Une réussite qui témoigne de leur capacité à fédérer, à émouvoir et à porter haut les couleurs de la culture lusophone contemporaine.

En 2024, le groupe a fêté ses 15 ans de carrière avec la sortie de leur dernier album Voyage , mélange de sonorités pop, afro et latino, qui s’est accompagné une tournée européenne des Zéniths 2025 et leur premier Accor Arena sold-out.

Le groupe sera de retour en France le Jeudi 19 Février 2026 au Dôme Marseille. .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

True cultural bridges between peoples united by the Portuguese language, the Calema duo formed by brothers António and Fradique Mendes Ferreira, brilliantly embodies the soul and richness of the Portuguese-speaking world.

German :

Das Duo Calema, das aus den Brüdern António und Fradique Mendes Ferreira besteht, ist eine kulturelle Brücke zwischen den Völkern, die durch die portugiesische Sprache vereint sind, und verkörpert mit Bravour die Seele und den Reichtum der Lusophonie.

Italiano :

Vero e proprio ponte culturale tra popoli uniti dalla lingua portoghese, il duo Calema formato dai fratelli António e Fradique Mendes Ferreira incarna brillantemente l’anima e la ricchezza del mondo lusofono.

Espanol :

Verdaderos puentes culturales entre pueblos unidos por la lengua portuguesa, el dúo Calema formado por los hermanos António y Fradique Mendes Ferreira encarna con brillantez el alma y la riqueza del mundo lusófono.

