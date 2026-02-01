Calema | Zénith d’Auvergne Zenith d’Auvergne Cournon-d’Auvergne

Calema | Zénith d’Auvergne

Zenith d’Auvergne 1 boulevard Danielle-Mitterrand Cournon-d’Auvergne Puy-de-Dôme

Tarif : 45 – 45 – 79 EUR

Début : 2026-02-14 20:00:00

2026-02-14

Calema, duo provenant de São Tomé-et-Príncipe, mêle afrobeat, pop et sonorités traditionnelles pour toucher le monde. Après 15 ans de carrière et un Accor Arena sold-out, ils reviennent en France en 2026 pour une tournée exceptionnelle.

Zenith d’Auvergne 1 boulevard Danielle-Mitterrand Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 00 contact@arachnee-concerts.com

English :

Calema, a duo from São Tomé and Príncipe, blend afrobeat, pop and traditional sounds to touch the world. After a 15-year career and a sold-out Accor Arena, they return to France in 2026 for an exceptional tour.

