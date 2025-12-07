Calend’Arles au Forum Oursinade

Dimanche 7 décembre 2025 à partir de 12h. Place du Forum Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 12:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

L’association des commerçants de la Place du forum se mobilise pour animer le centre-ville, avec le soutien de la Ville d’Arles

Venez célébrer la magie de Noël en découvrant une tradition provençale gourmande au cœur d’Arles ! Ce dimanche 7 décembre, rejoignez nous pour l’événement Calend’Arles au Forum Oursinade , une occasion parfaite pour déguster les délices de la mer tout en profitant de l’ambiance festive.



L’oursinade, rassemblement convivial autour de la dégustation d’oursins et autres fruits de mer, promet de régaler vos papilles. Cet événement, qui se veut un rendez-vous incontournable de la saison, allie traditions culinaires et esprit de Noël de manière unique. .

Place du Forum Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 94 38

English :

The Place du Forum merchants’ association rallies to liven up the town center, with the support of the Ville d’Arles.

German :

Die Vereinigung der Geschäftsleute des Place du forum mobilisiert sich, um die Innenstadt zu beleben, mit Unterstützung der Stadt Arles

Italiano :

L’associazione dei commercianti di Place du Forum si impegna per ravvivare il centro città, con il sostegno della Città di Arles

Espanol :

La asociación de comerciantes de la Place du Forum se moviliza para animar el centro de la ciudad, con el apoyo de la ciudad de Arles.

L’événement Calend’Arles au Forum Oursinade Arles a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme d’Arles