Calend’Arles dans les villages et quartiers Arles

Durant un mois, la magie de Noël en Provence s’installe à Arles dans le centre ancien comme dans les quartiers et villages de Crau et de Camargue.

Le 7 décembre

– Noël de Gimeaux, de 10h à 18h stands, dégustations, ateliers, animations et à 14h spectacle de magie puis goûter. Organisé par le CIQ aux corrales (chemin de Sonnailler).



Le 9 décembre

– Noël à Moulès, de 16h30 à 17h30 Wigo et Bullzspectacle musical et jonglé, drôle, interactif et plein de magie. Salle polyvalente.



Le 10 décembre

– Noël aux Alyscamps, de 15h à 17h30 animations et spectacle Alice au Pays de Noël, danse, magie et personnages fantastiques. Groupe scolaire des Alyscamps.

– Noël à Saliers, de 11h30 à 20h marché de Noël, mini ferme, goûter et déambulation, food trucks. Salle communale et cour des Hospitaliers.



Les 13 et 14 décembre

-Noël à Trinquetaille, à partir de 13h45 promenades en calèche, marché de Noël, ateliers et déjeuner partagé le dimanche. Organisé par le CIQ à l’école Benoît-Frank.



Le 16 décembre

– Noël à Griffeuille, de 16h30 à 19h goûter, ateliers, spectacles, déambulation. place Vincent-Auriol.



Le 17 décembre

– Noël au Trébon, de 14h à 17h balades en calèche, spectacle en déambulation, ateliers, mini ferme. Place Georges-Gayet.



Le 19 décembre

-Noël à Salin-de-Giraud, à partir de 16h45 avec spectacle Guignol, remise de cadeaux, goûter. Gymnase. Et à 18h30 Feu d’artifice tiré du. Stade Cavouclis.

– Noël à Raphèle, à partir de 16h45 avec spectacle Alice au pays de Noël, déambulation musicale, goûter, abrivado aux flambeaux. Salle Jean Vilar, place des Micocouliers. Et à 20h30 Feu d’artifice, tiré sur le stade Daudet.



Le 20 décembre

-Noël au Sambuc, à partir de 16h avec spectacle Alice au Pays de Noël, goûter, chants à l’église et vin chaud. Mairie annexe.



Le 22 décembre

-Noël à Barriol, à partir de 14h avec spectacle Alice au pays de Noël, balades en calèche et goûter. Centre social Christian-Chèze.



Le 23 décembre

-Noël à Mas-Thibert, à partir de 14h avec spectacle Wigo et Bullz, animations et goûter. Salle de la mairie annexe. .

English :

For a month, the magic of Christmas in Provence takes hold in Arles, in the old town center as well as in the Crau and Camargue districts and villages.

German :

Einen Monat lang hält der Zauber von Weihnachten in der Provence Einzug in Arles, sowohl im alten Zentrum als auch in den Vierteln und Dörfern der Crau und der Camargue.

Italiano :

Per un mese, la magia del Natale in Provenza si svolgerà ad Arles, nel centro storico e nei quartieri e villaggi della Crau e della Camargue.

Espanol :

Durante un mes, la magia de la Navidad en Provenza tendrá lugar en Arlés, en el centro histórico de la ciudad y en los barrios y pueblos de Crau y Camargue.

