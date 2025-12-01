Calend’Arles Déambulations Arles

Calend’Arles Déambulations

Du 20/12/2025 au 04/01/2026 les week-ends à partir de 17h. Centre-ville Arles Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-12-20 17:00:00

fin : 2026-01-04

2025-12-20

Calend’Arles féerie de Noël ! Défilés, illuminations à Arles.

Découvrez la magie de Noël à Arles avec Calend’Arles Déambulations ! Laissez-vous émerveiller par un défilé féerique et des illuminations captivantes qui sauront ravir petits et grands. Un moment inoubliable à partager en famille ou entre amis. Venez vivre l’esprit festif au cœur d’Arles ! .

Centre-ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 36 36

English :

Calend’Arles: Christmas enchantment! Parades and illuminations in Arles.

