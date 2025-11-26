Calend’Arles Marché de Noël à Trinquetaille Comité d’intérêt de quartier ( CIQ ) de Trinquetaille Arles

Calend’Arles Marché de Noël à Trinquetaille

Du samedi 13 au dimanche 14 décembre 2025 le samedi de 13h45 à 17h. Le dimanche de 10h à 17h. Comité d’intérêt de quartier ( CIQ ) de Trinquetaille 3 Rue André Benoît Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Découvrez le Marché de Noël de Trinquetaille !

Dans le cadre des Calend’Arles venez au Marché de Noël à Trinquetaille ! Organisé par le CIQ de Trinquetaille, ce marché local vous invite à célébrer les festivités avec artisanat, gastronomie et idées cadeaux uniques. Un rendez-vous incontournable pour s’imprégner de l’esprit de Noël !

Au programme, promenades en calèches, ateliers, et le 14 décembre déjeuner partagé. .

Comité d’intérêt de quartier ( CIQ ) de Trinquetaille 3 Rue André Benoît Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 47 76

Discover the Trinquetaille Christmas Market!

Entdecken Sie den Weihnachtsmarkt in Trinquetaille!

Scoprite il mercatino di Natale di Trinquetaille!

¡Descubra el Mercado de Navidad de Trinquetaille!

