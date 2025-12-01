Calend’Arles Marché de Noël de Saliers

Mercredi 10 décembre 2025 de 11h30 à 20h. Cour des Hospîtaliers Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-10 11:30:00

fin : 2025-12-10 20:00:00

2025-12-10

Le village de Saliers vous attend à son marché de Noël.

Découvrez la magie de Noël à Saliers lors des Calend’Arles ! Offrez-vous une journée festive et conviviale avec des attractions pour toute la famille mini-ferme, tours de poney et savoureux goûter. Parcourez nos stands, nos food trucks, et le fraternibus des Secours Catholique. Venez vivre l’esprit de Noël à Arles, entre convivialité et partage. À ne pas manquer ! .

Cour des Hospîtaliers Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The village of Saliers awaits you at its Christmas market.

German :

Das Dorf Saliers erwartet Sie auf seinem Weihnachtsmarkt.

Italiano :

Il villaggio di Saliers vi aspetta con il suo mercatino di Natale.

Espanol :

El pueblo de Saliers le espera en su mercado navideño.

L’événement Calend’Arles Marché de Noël de Saliers Arles a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme d’Arles