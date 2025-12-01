Calend’Arles Noël à Salin de Giraud Salin de Giraud Arles

Calend’Arles Noël à Salin de Giraud

Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 16h45.

Feux d’artifice à partir de 18:30. Salin de Giraud Différents lieux en ville Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-19 16:45:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Calend’Arles s’exporte à Salin de Giraud!

Noël à Salin-de-Giraud !



Au programme



à partir de 16h45 un spectacle de Guignol, remise de cadeaux, goûter.



à 18h30 Feu d’artifice tiré du Stade Cavouclis .

Salin de Giraud Différents lieux en ville Arles 13129 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

