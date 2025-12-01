Calend’Arles Noël à Salin de Giraud Salin de Giraud Arles
Calend’Arles Noël à Salin de Giraud
Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 16h45.
Feux d’artifice à partir de 18:30. Salin de Giraud Différents lieux en ville Arles Bouches-du-Rhône
Calend’Arles s’exporte à Salin de Giraud!
Noël à Salin-de-Giraud !
Au programme
à partir de 16h45 un spectacle de Guignol, remise de cadeaux, goûter.
à 18h30 Feu d’artifice tiré du Stade Cavouclis .
Salin de Giraud Différents lieux en ville Arles 13129 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com
English :
Calend’Arles exports to Salin de Giraud!
German :
Calend’Arles wird nach Salin de Giraud exportiert!
Italiano :
Calend’Arles esporta a Salin de Giraud!
Espanol :
¡Calend’Arles exporta a Salin de Giraud!
