Calendrier de l’Avent à Walbach Walbach

place de la Mairie Walbach Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-20 11:30:00

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-12 2025-12-24

Pour la deuxième année, le Conseil Municipal des Jeunes de Walbach organise son calendrier de l’Avent. Rendez-vous devant la mairie, tous les jours du 1er au 24 décembre. Une case sera dévoilée et une courte histoire sera lue par les jeunes élus présents.

Pas d’ouverture du Calendrier de l’Avent du lundi au jeudi, uniquement aux dates indiquées. .

place de la Mairie Walbach 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 09 59

English :

A box will be unveiled and a short story will be read by the young elected representatives present

German :

Ein Kästchen wird enthüllt und eine kurze Geschichte wird von den anwesenden Jungpolitikern vorgelesen

Italiano :

Verrà svelata una scatola e verrà letto un racconto dai giovani rappresentanti eletti presenti

Espanol :

Se descubrirá una caja y los jóvenes representantes electos presentes leerán un cuento

