Calendrier de l’Avent à Walbach Walbach
Calendrier de l’Avent à Walbach Walbach samedi 6 décembre 2025.
Calendrier de l’Avent à Walbach
place de la Mairie Walbach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-20 11:30:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07 2025-12-12 2025-12-24
Une case sera dévoilée et une courte histoire sera lue par les jeunes élus présents
Pour la deuxième année, le Conseil Municipal des Jeunes de Walbach organise son calendrier de l’Avent. Rendez-vous devant la mairie, tous les jours du 1er au 24 décembre. Une case sera dévoilée et une courte histoire sera lue par les jeunes élus présents.
Pas d’ouverture du Calendrier de l’Avent du lundi au jeudi, uniquement aux dates indiquées. .
place de la Mairie Walbach 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 09 59
English :
A box will be unveiled and a short story will be read by the young elected representatives present
German :
Ein Kästchen wird enthüllt und eine kurze Geschichte wird von den anwesenden Jungpolitikern vorgelesen
Italiano :
Verrà svelata una scatola e verrà letto un racconto dai giovani rappresentanti eletti presenti
Espanol :
Se descubrirá una caja y los jóvenes representantes electos presentes leerán un cuento
L’événement Calendrier de l’Avent à Walbach Walbach a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme de Colmar