Calendrier de l’Avent des brodeuses Kutzenhausen

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-23 14:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

Découvrez uniquement cette journée une installation inédite de l’Alsace Verte qui dévoilera son calendrier de l’Avent, associé aux créations des brodeuses de l’AMROF. En parallèle, en salle d’exposition, plongez dans l’ambiance hivernale à travers notre exposition de fin d’année dévoilant 24 façettes de nos trésors patrimoniaux… dans le cadre enchanteur et chaleureux de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt ! 0 .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

English :

On this day only, discover a unique installation by Alsace Verte, which will unveil its Advent calendar, combined with creations by AMROF embroiderers.

German :

Entdecken Sie nur an diesem Tag eine noch nie dagewesene Installation des Grünen Elsass, die ihren Adventskalender in Verbindung mit den Kreationen der Stickerinnen von AMROF enthüllt.

Italiano :

Solo per questo giorno, scoprite un’installazione unica di Alsace Verte, che svelerà il suo calendario dell’Avvento, abbinato alle creazioni delle ricamatrici AMROF.

Espanol :

Sólo ese día, descubra una instalación única de Alsace Verte, que desvelará su calendario de Adviento, combinado con las creaciones de las bordadoras de AMROF.

