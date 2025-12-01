Calendrier de l’Avent des brodeuses weekend 3 Seebach

Calendrier de l’Avent des brodeuses weekend 3

Place de la Mairie Seebach Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Un rendez-vous quotidien féérique et poétique, pour petits et grands, qui rythmera le mois de décembre dans un esprit de partage et de découverte.

À l’approche des fêtes, l’Alsace Verte dévoile un projet inédit un calendrier de l’Avent géant qui allie tradition et découverte touristique. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, une fenêtre s’ouvrira pour révéler une broderie originale représentant l’un des sites emblématiques de notre territoire châteaux, villages pittoresques, paysages naturels, et joyaux du patrimoine local.

Réalisées par des brodeuses passionnées, ces œuvres uniques célèbrent le savoir-faire et la richesse culturelle de l’Alsace Verte. Installé au cœur d’un lieu emblématique, ce calendrier est une invitation à redécouvrir la région autrement, entre art textile et patrimoine.

Le calendrier sera inauguré à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, avant de voyager sur différents sites de la région tout au long du mois de décembre.

1er week-end de l’Avent (28, 29 et 30 novembre) Niederbronn-les-Bains

2e week-end de l’Avent (6 & 7 décembre) Soultz-sous-Forêts

3e week-end de l’Avent (13 & 14 décembre) Seebach

4e week-end de l’Avent (20 & 21 décembre) Wissembourg 0 .

A magical, poetic daily rendez-vous for young and old alike, punctuating the month of December in a spirit of sharing and discovery.

