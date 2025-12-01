Calendrier de l’avent du Conservatoire

12 rue docteur Massénat Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-01

Chaque jour sur Instagram @conservatoiredebrive, suivez les événements proposés par les classes du Conservatoire sur les différents sites de la Ville Tout public.

05 55 18 17 80 conservatoire@brive.fr .

12 rue docteur Massénat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 17 18 80

English : Calendrier de l’avent du Conservatoire

German : Calendrier de l’avent du Conservatoire

Italiano :

Espanol : Calendrier de l’avent du Conservatoire

L’événement Calendrier de l’avent du Conservatoire Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-08 par Brive Tourisme