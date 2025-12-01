Calendrier de l’avent du Conservatoire Brive-la-Gaillarde
12 rue docteur Massénat Brive-la-Gaillarde Corrèze
Chaque jour sur Instagram @conservatoiredebrive, suivez les événements proposés par les classes du Conservatoire sur les différents sites de la Ville Tout public.
05 55 18 17 80 conservatoire@brive.fr .
