Calendrier de l’Avent géant Benfeld

Découvrez chaque jour, l’une des 24 fenêtres du calendrier de l’Avent, aux côtés du veilleur de nuit qui offrira certainement des friandises aux enfants.

Le calendrier de l’Avent géant est installé face à l’Hôtel de Ville (rue de l’église).

Chaque jour avant Noël, ouverture d’une fenêtre du calendrier de l’Avent par le veilleur de nuit du dimanche au vendredi à 18h, le samedi à 11h. Animations les vendredis et samedis.

Boîte aux lettres du Père Noël, sur la place de la République, au pied du grand sapin.

Les enfants, venez déposer votre lettre du 1er au 15 décembre ! .

+33 3 88 74 42 17 mairie@ville-de-benfeld.fr

English :

Discover each day, one of the 24 windows of the Advent calendar, alongside the night watchman who will certainly offer treats to the children.

German :

Entdecken Sie jeden Tag eines der 24 Fenster des Adventskalenders an der Seite des Nachtwächters, der den Kindern bestimmt etwas Süßes schenken wird.

Italiano :

Scoprite ogni giorno una delle 24 finestrelle del calendario dell’Avvento, insieme al guardiano notturno che sicuramente offrirà dolci ai bambini.

Espanol :

Descubre cada día una de las 24 ventanas del calendario de Adviento, junto con el vigilante nocturno que seguramente ofrecerá caramelos a los niños.

