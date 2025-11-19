Calendrier de l’Avent Rue des Arts Mésanger

Calendrier de l’Avent Rue des Arts Mésanger mercredi 19 novembre 2025.

Calendrier de l’Avent

Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 15:00:00

fin : 2025-11-19 15:45:00

Date(s) :

2025-11-19

Venez à bibliothèque de Mésanger pour faire votre calendrier de l’avent

Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87

English :

Come to the Mésanger library to make your advent calendar

German :

Kommen Sie in die Bibliothek von Mésanger, um Ihren Adventskalender zu gestalten

Italiano :

Venite alla biblioteca di Mésanger per realizzare il vostro calendario dell’avvento

Espanol :

Ven a la biblioteca de Mésanger para hacer tu calendario de adviento

L’événement Calendrier de l’Avent Mésanger a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis