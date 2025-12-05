Calendrier de l’avent

Obersaasheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date :

Début : Vendredi 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19

La municipalité présente un calendrier de l’avent sur la façade ouest de la mairie durant tout le mois de décembre. Avec l’ouverture de 3 scénettes (du calendrier). Un conte sera proposé ces trois vendredis avec jus de pomme chaud et vin chaud pour se réchauffer. 0 .

Obersaasheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 54 53

