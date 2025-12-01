Calendrier de l’Avent Spécial Val de Garonne ! Office de Tourisme du Val de Garonne Marmande
Calendrier de l’Avent Spécial Val de Garonne ! Office de Tourisme du Val de Garonne Marmande lundi 1 décembre 2025.
Calendrier de l’Avent Spécial Val de Garonne !
Office de Tourisme du Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-01
Chaque jour, ouvrez une case et découvrez un mini-jeu et des surprises pour patienter jusqu’à Noël !
Découvrez un bon plan local par jour !
Chaque jour, ouvrez une case et découvrez un mini-jeu et des surprises pour patienter jusqu’à Noël !
Découvrez un bon plan local par jour !
Pour jouer, télécharger gratuitement l’application Baludik (disponible sur Goole Play et App Store) et commencer le jeu ou bine en scannant le QR code sur l’affiche. .
Office de Tourisme du Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 infos@valdegaronne.com
English : Calendrier de l’Avent Spécial Val de Garonne !
Each day, open a box and discover a mini-game and surprises to keep you waiting until Christmas!
Discover a good local plan every day!
L’événement Calendrier de l’Avent Spécial Val de Garonne ! Marmande a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Val de Garonne