Calendrier de l’Avent Spécial Val de Garonne ! Office de Tourisme du Val de Garonne Marmande

Calendrier de l’Avent Spécial Val de Garonne !

Office de Tourisme du Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-24

Chaque jour, ouvrez une case et découvrez un mini-jeu et des surprises pour patienter jusqu’à Noël !

Découvrez un bon plan local par jour !

Pour jouer, télécharger gratuitement l’application Baludik (disponible sur Goole Play et App Store) et commencer le jeu ou bine en scannant le QR code sur l’affiche. .

Office de Tourisme du Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 infos@valdegaronne.com

English : Calendrier de l’Avent Spécial Val de Garonne !

Each day, open a box and discover a mini-game and surprises to keep you waiting until Christmas!

Discover a good local plan every day!

