Calendrier de l’Avent

Place de l’Hötel de Ville Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-01 17:00:00

fin : 2025-12-24 17:30:00

Date(s) :

2025-12-01

Les petits porteurs de lumière accompagnent l’allumeur de réverbère à travers le jardin de la pénombre jusqu’au calendrier de l’Avent.

Tous les soirs, à 17h, petits et grands assisteront à l’ouverture des volets du Calendrier, des petits porteurs de lumière accompagnent l’allumeur de réverbères, et vous feront découvrir chaque jour une image issue du patrimoine historique et religieux, des rites et coutumes et des personnages légendaires de notre région.

Certains jours pour prolonger la féérie du moment, ce cérémonial est accompagné d’une animation spécifique. .

Place de l’Hötel de Ville Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44 infoturckheim@tourisme-colmar.com

English :

The little light bearers accompany the lamplighter through the garden of darkness to the Advent calendar.

German :

Die kleinen Lichtträger begleiten den Laternenanzünder durch den dunklen Garten bis zum Adventskalender.

Italiano :

I piccoli portatori di luce accompagnano il lampionaio attraverso il giardino delle tenebre fino al calendario dell’Avvento.

Espanol :

Los pequeños portadores de luz acompañan al farolero por el jardín de las tinieblas hasta el calendario de Adviento.

L’événement Calendrier de l’Avent Turckheim a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de tourisme de Colmar