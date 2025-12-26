Calendrier des ateliers Jeu adapté, Résidence du Parc Champdeniers
Calendrier des ateliers Jeu adapté, Résidence du Parc Champdeniers lundi 12 janvier 2026.
Calendrier des ateliers Jeu adapté
Résidence du Parc Place du château d’eau Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-12
fin : 2026-10-05
Date(s) :
2026-01-12 2026-03-23 2026-05-11 2026-06-08 2026-07-13 2026-08-17 2026-08-31 2026-10-05 2026-11-30
APPUI & VOUS Calendrier des ateliers jeu
Face à l’isolement social et au besoin de maintenir l’autonomie cognitive des personnes âgées, l’action jeu adapté propose des ateliers de jeux de société modernes et accessibles, destinés aux personnes vivant à domicile, ainsi qu’aux résidents de l’EHPAD.
Ces moments de partage, animés par des professionnelles qualifiées sont conçus pour s’adapter aux capacités et aux envies de chacun.
Rejoignez-nous dans un cadre chaleureux et bienveillant pour créer des instants de plaisir et de connexion, que vous soyez à domicile ou au sein de l’EHPAD. .
Résidence du Parc Place du château d’eau Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 09 10 pfr.nord@appuietvous.org
