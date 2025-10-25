Calendrier permanent des anniversaires Lorleau

3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Un atelier vous permettant de créer un objet déco et pratique le calendrier des anniversaires pour ne plus jamais oublier l’anniversaire d’un des vôtres.

Vous créerez votre objet selon vos choix de couleur et votre style pour qu’il s’accorde à votre intérieur: peinture, embossage, papier et scrap..

Pour soi ou pour offrir, cet objet original plaira au plus grand nombre.

55€ tout inclus accompagnement à la réalisation, matériel et fournitures.

Possibilité de réaliser cette activité en duo avec un enfant de moins de 10 ans pour 10€ supplémentaire.

Inscription contact@lateliermeliemelo.fr ou 06.99.09.27.47 .

3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47

