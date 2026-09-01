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Calhan : apéro-concert Salle des fêtes d’Adilly Adilly

vendredi 25 septembre 2026 · Salle des fêtes d'Adilly · Adilly

Calhan : apéro-concert Salle des fêtes d’Adilly Adilly

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Salle des fêtes d'Adilly
Adresse
2 Rue du Stade
Ville
79200 Adilly
Département
Deux-Sèvres
Tarif
8 8 Tarif de base - plein tarif

Adilly

Calhan : apéro-concert

Salle des fêtes d’Adilly 2 Rue du Stade Adilly Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:30:00
fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :
2026-09-25

Calhan vous invite à découvrir la Pop sous un nouvel angle en revisitant les standards des années 60 à aujourd’hui. Avec des adaptations originales et un répertoire diversifié, notre groupe propose une expérience musicale captivante.

Un Apéro concert sous forme de voyage musical qui mêle nostalgie et créativité, tout en explorant l’histoire de la Pop de manière originale.   .

Salle des fêtes d’Adilly 2 Rue du Stade Adilly 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 01 06 22  mairie-adilly@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Calhan : apéro-concert

L’événement Calhan : apéro-concert Adilly a été mis à jour le 2026-09-03 par CC Parthenay Gâtine