Calhan : apéro-concert Salle des fêtes d’Adilly Adilly
vendredi 25 septembre 2026 · Salle des fêtes d'Adilly · Adilly
Informations pratiques
Adilly
Calhan : apéro-concert
Salle des fêtes d’Adilly 2 Rue du Stade Adilly Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:30:00
fin : 2026-09-25 22:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Calhan vous invite à découvrir la Pop sous un nouvel angle en revisitant les standards des années 60 à aujourd’hui. Avec des adaptations originales et un répertoire diversifié, notre groupe propose une expérience musicale captivante.
Un Apéro concert sous forme de voyage musical qui mêle nostalgie et créativité, tout en explorant l’histoire de la Pop de manière originale. .
Salle des fêtes d’Adilly 2 Rue du Stade Adilly 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 01 06 22 mairie-adilly@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Calhan : apéro-concert
L’événement Calhan : apéro-concert Adilly a été mis à jour le 2026-09-03 par CC Parthenay Gâtine