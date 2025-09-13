CALI CONCERT, MUSIQUE RÉVOLTES & AMOUR FOU Vias

CALI CONCERT, MUSIQUE RÉVOLTES & AMOUR FOU Vias vendredi 23 janvier 2026.

CALI CONCERT, MUSIQUE RÉVOLTES & AMOUR FOU

41 Avenue de Béziers Vias Hérault

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Cali repart sur les routes avec son nouveau projet Révoltes et Amour fou .

Accompagné du guitariste catalan virtuose Pierre-André de Vera, formé au conservatoire et reconnu pour ses compositions à l’international, Cali propose un voyage musical intense.

Une collaboration née d’un coup de foudre artistique sur l’album Ces jours qu’on a presque oubliés .

Dans ce nouveau spectacle, les deux artistes interprèteront des inédits et des reprises d’artistes engagés comme Bruce Springsteen, Leonard Cohen, Léo Ferré, The Clash ou encore Patti Smith.

Des chansons d’amour fou, de révolte et de solidarité. Des chansons d’espoir qui font du bien… Une performance à ne pas rater.

Les achats s’effectuent aussi via les réseaux de distribution francebillet.com, ticketmaster, FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché, Auchan, Cultura, Cora et Leclerc…

Réservation

Au guichet Horaires

Lundi de 13h30 à 17h,

Mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h,

Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,

Jeudi de 13h30 à 17h,

Vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Samedi et dimanche 2 h avant le spectacle

Billetterie fermée les lundis après-midi suivant un spectacle

41 Avenue de Béziers Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 47 01 89 06 billetteriespectacle@ville-vias.fr

English :

Cali hits the road again with his new project: « Révoltes et Amour fou ».

Accompanied by virtuoso Catalan guitarist Pierre-André de Vera, trained at the Conservatoire and renowned for his international compositions, Cali offers an intense musical journey.

German :

Cali geht mit seinem neuen Projekt « Révoltes et Amour fou » wieder auf Tournee.

Begleitet von dem virtuosen katalanischen Gitarristen Pierre-André de Vera, der am Konservatorium ausgebildet wurde und für seine Kompositionen international bekannt ist, präsentiert Cali eine intensive musikalische Reise.

Italiano :

Cali si rimette in viaggio con il suo nuovo progetto, Révoltes et Amour fou.

Accompagnato dal virtuoso chitarrista catalano Pierre-André de Vera, formatosi al Conservatorio e noto a livello internazionale per le sue composizioni, Cali propone un intenso viaggio musicale.

Espanol :

Cali sale de nuevo a la carretera con su nuevo proyecto, Révoltes et Amour fou.

Acompañado por el virtuoso guitarrista catalán Pierre-André de Vera, formado en el Conservatorio y reconocido internacionalmente por sus composiciones, Cali ofrece un intenso viaje musical.

