CALI – ESPACE BREMONTIER Ares

CALI Début : 2026-06-19 à 20:30. Tarif : – euros.

CONCERT DEBOUT. Bien sûr la plupart des titres des albums de Cali dessinent cet artiste : Vous savez que je vous aime, L’espoir, Les Choses défendues… Et les six nominations aux Victoires de la musique, le prix Constantin pour L’Amour parfait, les succès, les livres (oui, Cali est aussi romancier), viennent confirmer l’éclectisme d’un homme qui aime le rock et la chanson française – aussi Perpignan, sa ville natale. Il y a 20 ans Cali arrivait sur le devant de la scène avec L’Amour Parfait, un album qui s’est vendu à plus de 500.000 exemplaires et dont certaines chansons (C’est quand le bonheur, Elle m’a dit) sont entrées dans le paysage musical français. 20 ans c’est 12 albums studio et des milliers de concerts. 20 ans d’amour pour un public, et pour des artistes que Cali a eu la chance de côtoyer, admirer, aimer. Certains sont une influence majeure pour le chanteur. « Je n’ai jamais été déçu par les artistes dont j’avais le poster dans ma chambre ». Aujourd’hui c’est en s’offrant 13 duos qu’il a décidé de célébrer, le 13 mars, le vingtième anniversaire des chansons de son premier album. Il est actuellement en tournée dans toute la France avec son band ou en duo avec le pianiste Steve Nieve. CONCERT DEBOUT.

ESPACE BREMONTIER 1, ROUTE DU TEMPLE 33740 Ares 33