Cali Le Zéphyr Châteaugiron

Cali Le Zéphyr Châteaugiron vendredi 10 avril 2026.

Cali Le Zéphyr Châteaugiron Vendredi 10 avril 2026, 20h30 De 26 à 30 €

Cali, toujours avide de nouvelles expériences, choisit de partir sur les routes avec Pierre-André de Vera, guitariste catalan d’exception, musicien prodige qu’il a vu naître.

_Révoltes & Amour Fou_

**Cali, toujours avide de nouvelles expériences, choisit de partir sur les routes avec Pierre-André de Vera, guitariste catalan d’exception, musicien prodige qu’il a vu naître.**

Ensemble, ils vont proposer au public un voyage parmi ses chansons les plus fortes. La plupart seront des inédites ainsi que des œuvres piochées dans le répertoire d’artistes tels que Bruce Springsteen, Leonard Cohen, Patti Smith, Joan Baez, Léo Ferré, The Clash, Paco Ibáñez et d’autres… Des chansons d’amour fou, de révolte, de solidarité. Des chansons d’espoir qui font du bien… Nous en avons tant besoin aujourd’hui.

Une performance à ne pas rater.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-10T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-10T22:00:00.000+02:00

1

https://www.salle-lezephyr.fr/evenement/cali/

Le Zéphyr 15 avenue Pierre le Treut Châteaugiron Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine