Cali Espace Jean Vilar Revin

Cali repart sur les routes avec un nouveau projet. Il va partager la scène avec un guitariste catalan d’exception, Pierre-André de Vera. Ce prodigieux musicien, issu d’une famille d’artistes, a suivi un cursus classique au conservatoire, obtenant des premiers prix de guitare, de luth, d’harmonie, d’analyse et de musiques traditionnelles. Il mène parallèlement une activité d’arrangeur et de compositeur qui l’a conduit à écrire de la musique pour la danse ainsi que des oeuvres orchestrales à travers le monde Argentine, Turquie, Grèce, États-Unis, Chine. C’est sur l’album de Cali « Ces jours qu’on a presque oubliés » que les deux artistes vivent un véritable coup de foudre. Cali, toujours avide de nouvelles expériences, choisit de partir sur les routes avec ce musicien prodige qu’il a vu naître. Ensemble, ils vont proposer au public un voyage parmi ses chansons les plus fortes.La plupart seront des inédites ainsi que des oeuvres piochées dans le répertoire d’artistes tels que Bruce Springsteen, Léonard Cohen, Patti Smith, Joan Baez, Léo Ferré, The Clash, Paco Ibanez et d’autres… Des chansons d’amour fou, de révolte, de solidarité. Des chansons d’espoir qui font du bien… Nous en avons tant besoin aujourd’hui.Une performance à ne pas rater. Bon à savoir Durée du concert 1h30 Tout public
English :
Cali is back on the road with a new project. He will be sharing the stage with an exceptional Catalan guitarist, Pierre-André de Vera. This prodigious musician, born into a family of artists, followed a classical curriculum at the Conservatoire, winning first prizes in guitar, lute, harmony, analysis and traditional music. At the same time, he worked as an arranger and composer, writing dance music and orchestral works all over the world, including Argentina, Turkey, Greece, the United States and China. It was on Cali’s album « Ces jours qu’on a presque oubliés » that the two artists fell in love at first sight. Cali, always eager for new experiences, decided to hit the road with the musical prodigy he had witnessed. Together, they will take the public on a journey through some of his most powerful songs, most of which will be previously unreleased, as well as works taken from the repertoire of artists such as Bruce Springsteen, Leonard Cohen, Patti Smith, Joan Baez, Léo Ferré, The Clash, Paco Ibanez and others… Songs of love, revolt and solidarity. Songs of hope that do us good… A performance not to be missed. Good to know Concert duration 1h30 All audiences
German :
Cali geht mit einem neuen Projekt wieder auf Tournee. Er wird die Bühne mit dem katalanischen Ausnahmegitarristen Pierre-André de Vera teilen. Dieser außergewöhnliche Musiker, der aus einer Künstlerfamilie stammt, hat eine klassische Ausbildung am Konservatorium absolviert und erste Preise für Gitarre, Laute, Harmonie, Analyse und traditionelle Musik erhalten. Parallel dazu war er als Arrangeur und Komponist tätig und schrieb Tanzmusik und Orchesterwerke auf der ganzen Welt: Argentinien, Türkei, Griechenland, USA, China. Auf Calis Album « Ces jours qu’on a presque oubliés » (Diese Tage, die wir fast vergessen haben) erleben die beiden Künstler eine wahre Liebe auf den ersten Blick. Cali, der immer auf der Suche nach neuen Erfahrungen ist, beschließt, mit dem Wundermusiker, den er hat entstehen sehen, auf Reisen zu gehen. Gemeinsam werden sie das Publikum auf eine Reise durch seine stärksten Lieder mitnehmen, die größtenteils unveröffentlicht sind, sowie Werke aus dem Repertoire von Künstlern wie Bruce Springsteen, Leonard Cohen, Patti Smith, Joan Baez, Léo Ferré, The Clash, Paco Ibanez und anderen… Lieder der verrückten Liebe, der Revolte und der Solidarität. Lieder der Hoffnung, die gut tun… Wir brauchen sie heute so sehr.Eine Aufführung, die Sie nicht verpassen sollten. Gut zu wissen: Dauer des Konzerts 1,5 Stunden Alle Zuschauer
Italiano :
Cali è di nuovo in viaggio con un nuovo progetto. Condividerà il palco con un eccezionale chitarrista catalano, Pierre-André de Vera. Questo prodigioso musicista, nato in una famiglia di artisti, ha seguito un curriculum classico al conservatorio, vincendo i primi premi in chitarra, liuto, armonia, analisi e musica tradizionale. Allo stesso tempo, ha lavorato come arrangiatore e compositore, scrivendo musica da ballo e opere orchestrali in tutto il mondo, tra cui Argentina, Turchia, Grecia, Stati Uniti e Cina. È con l’album di Cali « Ces jours qu’on a presque oubliés » che i due artisti si sono innamorati a prima vista. Cali, sempre desideroso di nuove esperienze, ha deciso di mettersi in viaggio con il prodigioso musicista che aveva visto nascere. Insieme, accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso alcune delle sue canzoni più potenti, la maggior parte delle quali inedite, oltre a brani tratti dal repertorio di artisti come Bruce Springsteen, Leonard Cohen, Patti Smith, Joan Baez, Léo Ferré, The Clash, Paco Ibanez e altri… Canzoni d’amore, di rivolta e di solidarietà. Canzoni di speranza che ci fanno bene… Uno spettacolo da non perdere. Da sapere: Durata del concerto 1h30 Tutti i pubblici
Espanol :
Cali vuelve a la carretera con un nuevo proyecto. Compartirá escenario con un guitarrista catalán excepcional, Pierre-André de Vera. Este prodigioso músico, nacido en el seno de una familia de artistas, siguió un plan de estudios clásico en el conservatorio, obteniendo primeros premios en guitarra, laúd, armonía, análisis y música tradicional. Al mismo tiempo, trabajó como arreglista y compositor, escribiendo música de baile y obras orquestales por todo el mundo, incluyendo Argentina, Turquía, Grecia, Estados Unidos y China. Fue en el álbum de Cali « Ces jours qu’on a presque oubliés » donde los dos artistas se enamoraron a primera vista. Cali, siempre ávido de nuevas experiencias, decidió lanzarse a la carretera con el prodigioso músico al que había visto nacer. Juntos, llevarán al público en un viaje a través de algunas de sus canciones más poderosas, la mayoría inéditas, así como obras extraídas del repertorio de artistas como Bruce Springsteen, Leonard Cohen, Patti Smith, Joan Baez, Léo Ferré, The Clash, Paco Ibáñez y otros… Canciones de amor, revuelta y solidaridad. Canciones de esperanza que nos hacen bien… Un espectáculo que no debe perderse. Conviene saberlo: Duración del concierto 1h30 Todos los públicos
