Cali, Révoltes et Amour Fou

7 Rue Marceau Tergnier Aisne

Tarif : 10 – 10 –

10

Tarif réduit enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Cali repart sur les routes avec un nouveau projet. Toujours avide

de nouvelles expériences, il choisit de monter sur scène avec un

guitariste catalan d’exception, Pierre-André De Vera. Ce prodige

des instruments à cordes (guitare, luth, etc) aussi à l’aise dans les

répertoires classiques ou traditionnels que pop-rock, accompagne

Cali dans un voyage parmi ses chansons les plus fortes ainsi que

dans le répertoire d’artistes (que les deux complices admirent) tels

que Bruce Springsteen, Leonard Cohen, Patti Smith, Joan Baez,

Léo Ferré, The Clash et d’autres… Des chansons d’amour fou et de

révoltes, de solidarité et d’espoir.

1re partie

Un voyage intense entre Haïti et la Thiérache. Motolo est un

combo d’afro-beat caribéen d’Hirson dans l’Aisne, né de la

rencontre de musiciens axonais et d’un chanteur percussionniste

haïtien. Il déverse depuis 25 ans une énergie musicale en fusion

aux riffs percutants. 10 .

7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40 centre.culturel@ville-tergnier.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cali, Révoltes et Amour Fou Tergnier a été mis à jour le 2025-07-02 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard