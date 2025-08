Cali Salle Paul Fort Nantes

Cali Salle Paul Fort Nantes mardi 28 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-28 20:30 –

Gratuit : non de 27€ à 32€ Adulte

Cali partage la scène avec Pierre-André de Vera, guitariste catalan d’exception issu d’une famille d’artistes, qui a suivi un cursus classique au conservatoire, obtenant des premiers prix de guitare, de luth, d’harmonie et de musiques traditionnelles. C’est sur l’album de Cali Ces jours qu’on a presque oubliés que les deux artistes vivent un véritable coup de foudre. Cali, toujours avide de nouvelles expériences, choisit de partir sur les routes avec ce musicien prodige pour proposer au public un best-of de ses chansons et de nouvelles compositions inédites de son prochain album.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000