CALI SALLE NOUGARO Toulouse jeudi 8 janvier 2026.

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 24.8 – 24.8 – 27.8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-08 20:30:00

fin : 2026-01-08 22:00:00

2026-01-08

Toujours en quête de sincérité brute et d’émotions à vif, Cali revient sur scène avec un nouveau projet intense et dépouillé. Il propose un moment rare, entre confidences musicales et fulgurances poétiques.

Cali nous offre des chansons d’amour, de colère, de solidarité… et surtout des chansons d’espoir qui font du bien. Une performance vibrante, à la fois intime, engagée et nécessaire. 24.8 .

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

English :

Always in search of raw sincerity and raw emotion, Cali returns to the stage with an intense, stripped-down new project. He offers a rare moment, between musical confidences and poetic fulgurances.

German :

Cali, der immer auf der Suche nach roher Aufrichtigkeit und ungeschönten Emotionen ist, kehrt mit einem neuen, intensiven und schlichten Projekt auf die Bühne zurück. Er bietet einen seltenen Moment zwischen musikalischen Vertraulichkeiten und poetischen Fulgurationen.

Italiano :

Sempre alla ricerca della sincerità e dell’emozione cruda, Cali torna sul palco con un nuovo progetto intenso e scarno. Offre un raro momento di confidenza musicale e di fulgori poetici.

Espanol :

Siempre en busca de la sinceridad cruda y la emoción descarnada, Cali vuelve a los escenarios con un nuevo proyecto intenso y despojado. Ofrece un raro momento de confianza musical y fulgurancias poéticas.

