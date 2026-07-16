Calibrations : Présentation d’artiste, UP Vargas Museum, Quezon City
mardi 17 novembre 2026 · UP Vargas Museum · Quezon City
Informations pratiques
Calibrations : Présentation d’artiste Mardi 17 novembre, 16h00 UP Vargas Museum Eastern Manila District
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-17T09:00:00+01:00 – 2026-11-17T10:00:00+01:00
Fin : 2026-11-17T09:00:00+01:00 – 2026-11-17T10:00:00+01:00
Les calibrations découlent du réglage des ouvertures — orienter l’objectif sur des questions encadrant les pratiques contemporaines de la photographie philippine. La criticité est la tension sous-jacente du projet — dans la pratique de la photographie, dans l’écriture critique à ce sujet et dans le cadrage curatorial des images photographiques.
UP Vargas Museum University of the Philippines Diliman Quezon City 1101 3rd District Eastern Manila District
Bicentenaire de la photographie – 2026-2027
©Vargas Museum
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