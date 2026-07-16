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Calibrations : Présentation d’artiste, UP Vargas Museum, Quezon City

mardi 17 novembre 2026 · UP Vargas Museum · Quezon City

Calibrations : Présentation d’artiste, UP Vargas Museum, Quezon City

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Lieu
UP Vargas Museum
Adresse
University of the Philippines Diliman
Ville
1101 Quezon City
Département
Eastern Manila District

Calibrations : Présentation d’artiste Mardi 17 novembre, 16h00 UP Vargas Museum Eastern Manila District

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-17T09:00:00+01:00 – 2026-11-17T10:00:00+01:00
Fin : 2026-11-17T09:00:00+01:00 – 2026-11-17T10:00:00+01:00

Les calibrations découlent du réglage des ouvertures — orienter l’objectif sur des questions encadrant les pratiques contemporaines de la photographie philippine. La criticité est la tension sous-jacente du projet — dans la pratique de la photographie, dans l’écriture critique à ce sujet et dans le cadrage curatorial des images photographiques.

UP Vargas Museum University of the Philippines Diliman Quezon City 1101 3rd District Eastern Manila District
Bicentenaire de la photographie – 2026-2027

©Vargas Museum

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