Calibrations : Présentation d’artiste, UP Vargas Museum, Quezon City

Informations pratiques

Calibrations : Présentation d’artiste Mardi 17 novembre, 16h00 UP Vargas Museum Eastern Manila District

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T09:00:00+01:00 – 2026-11-17T10:00:00+01:00

Fin : 2026-11-17T09:00:00+01:00 – 2026-11-17T10:00:00+01:00

Les calibrations découlent du réglage des ouvertures — orienter l’objectif sur des questions encadrant les pratiques contemporaines de la photographie philippine. La criticité est la tension sous-jacente du projet — dans la pratique de la photographie, dans l’écriture critique à ce sujet et dans le cadrage curatorial des images photographiques.

UP Vargas Museum University of the Philippines Diliman Quezon City 1101 3rd District Eastern Manila District

Bicentenaire de la photographie – 2026-2027

©Vargas Museum