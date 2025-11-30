Call it Random COLLECTIF by Galawesh JASS CLUB PARIS Paris
Call it Random COLLECTIF by Galawesh JASS CLUB PARIS Paris dimanche 30 novembre 2025.
19h30 & 21h30
Batterie, basse, claviers et voix s’entremêlent avec machines et effets pour créer une expérience sonore entre énergie brute et transe collective.
Chaque concert est unique : la formation change, les morceaux se réinventent, et la spontanéité devient le moteur du groove.
Galawesh Heril / voix, effets
Erica Tuccerie / flûte
Killian Reb / clavier
Pablo Bastos / basse
Axel Allwright / batterie
141 Rue de Tolbiac 75013
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
Call It Random est un collectif à géométrie variable qui explore la house et l’électro en live.
Le dimanche 30 novembre 2025
de 19h00 à 23h00
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
