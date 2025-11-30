Call it Random COLLECTIF by Galawesh JASS CLUB PARIS Paris

19h30 & 21h30

Batterie, basse, claviers et voix s’entremêlent avec machines et effets pour créer une expérience sonore entre énergie brute et transe collective.

Chaque concert est unique : la formation change, les morceaux se réinventent, et la spontanéité devient le moteur du groove.

Galawesh Heril / voix, effets

Erica Tuccerie / flûte

Killian Reb / clavier

Pablo Bastos / basse

Axel Allwright / batterie

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Call It Random est un collectif à géométrie variable qui explore la house et l’électro en live.

Le dimanche 30 novembre 2025

de 19h00 à 23h00

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

