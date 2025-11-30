Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Call it Random COLLECTIF by Galawesh JASS CLUB PARIS Paris dimanche 30 novembre 2025.

19h30 & 21h30

Batterie, basse, claviers et voix s’entremêlent avec machines et effets pour créer une expérience sonore entre énergie brute et transe collective.

Chaque concert est unique : la formation change, les morceaux se réinventent, et la spontanéité devient le moteur du groove.

Galawesh Heril / voix, effets

Erica Tuccerie / flûte

Killian Reb / clavier

Pablo Bastos / basse

Axel Allwright / batterie

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Call It Random est un collectif à géométrie variable qui explore la house et l’électro en live.
Le dimanche 30 novembre 2025
de 19h00 à 23h00
payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
