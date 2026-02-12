CALL ME YUP : VIJAYA ET YUPENDI COUR Rennes Samedi 21 mars, 20h00 Ille-et-Vilaine

Dj set

L’énergie d’un DJ set ou la puissance d’un sound system…Call Me Yup, c’est avant tou la réunion d’amis DJ’s, selectas, MC’s et artistes qui partagent leur passion pour la musique le temps d’une soirée.

[Instagram](https://www.instagram.com/call.me.yup/?hl=fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-21T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T21:30:00.000+01:00

COUR 18 rue de Penhoët, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

lacour.rennes@gmail.com



