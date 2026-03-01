Calligraphie à la Villa d’Ôt Entrée par le porche, 1ère porte à gauche Granville
Calligraphie à la Villa d’Ôt Entrée par le porche, 1ère porte à gauche Granville dimanche 29 mars 2026.
Calligraphie à la Villa d’Ôt
Entrée par le porche, 1ère porte à gauche 56 Bis Rue du Nord Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 13:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Dans le fil des évènements Ecrits et nous de la Villa d’Ôt, Elisabeth Guamis, experte dans l’art de la belle écriture, animera ce stage d’initiation d’une journée (ou demi-journée).
Inscription via Hello Asso .
Entrée par le porche, 1ère porte à gauche 56 Bis Rue du Nord Granville 50400 Manche Normandie +33 6 75 15 53 83 contact@villadot.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Calligraphie à la Villa d’Ôt
L’événement Calligraphie à la Villa d’Ôt Granville a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Granville Terre et Mer