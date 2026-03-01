Calligraphie à la Villa d’Ôt Entrée par le porche, 1ère porte à gauche Granville

Calligraphie à la Villa d’Ôt

Entrée par le porche, 1ère porte à gauche 56 Bis Rue du Nord Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 13:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Dans le fil des évènements Ecrits et nous de la Villa d’Ôt, Elisabeth Guamis, experte dans l’art de la belle écriture, animera ce stage d’initiation d’une journée (ou demi-journée).

Inscription via Hello Asso .

Entrée par le porche, 1ère porte à gauche 56 Bis Rue du Nord Granville 50400 Manche Normandie +33 6 75 15 53 83 contact@villadot.fr

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English : Calligraphie à la Villa d’Ôt

L’événement Calligraphie à la Villa d’Ôt Granville a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Granville Terre et Mer