Calligraphie enfant 20mille Nantes

Calligraphie enfant 20mille Nantes mardi 28 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-28 16:30 – 17:30

Gratuit : non 15€ Adulte, En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Faites découvrir le plaisir d’écrire à la main à vos enfants avec cet atelier dédié à l’art de la lettre !Après une courte présentation du matériel et des bases de tracé, ils pourront s’initier au geste calligraphique à travers l’étude d’un modèle classique.Quelques exercices pour se familiariser avec les formes, puis place à la créativité : une carte pour son anniversaire, un mot doux pour ses parents/accompagnant·e·s ou encore une belle carte à offrir à un proche, ils pourront écrire ce qu’ils souhaitent sur un joli papier coloré.Cet atelier est adapté aussi bien aux débutant.e.s qu’aux initié.e.s

20mille Nantes 44300

