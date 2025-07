Calligraphie & enluminures Château de Montaner Montaner

Calligraphie & enluminures Château de Montaner Montaner lundi 28 juillet 2025.

Calligraphie & enluminures

Château de Montaner Còsta de Phébus Montaner Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-28 13:30:00

fin : 2025-08-01 19:00:00

Date(s) :

2025-07-28

Partez à la rencontre de notre enlumineuse qui vous dévoilera les secrets de

fabrication des peintures médiévales. Les pigments provenant de la nature

environnante vous permettront de créer la plus belle des enluminures !

Par Hélène Roche, Couleur Originelle.

.

Château de Montaner Còsta de Phébus Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 98 29 contact@chateau-montaner.fr

English :

Come and meet our illuminator, who will reveal the secrets of medieval painting

of medieval painting. Pigments from the natural world

to create the most beautiful illuminations!

By Hélène Roche, Couleur Originelle.

German :

Lernen Sie unsere Buchmalerin kennen, die Sie in die Geheimnisse der Buchmalerei einweiht

herstellung von mittelalterlichen Gemälden erläutern wird. Mit Pigmenten aus der Natur

aus der Umgebung werden es Ihnen ermöglichen, die schönste aller Buchmalereien zu schaffen!

Von Hélène Roche, Couleur Originelle.

Italiano :

Venite a conoscere il nostro miniatore, che vi svelerà i segreti della pittura medievale

della pittura medievale. Utilizzando i pigmenti della campagna circostante

per creare le più belle illuminazioni!

A cura di Hélène Roche, Couleur Originelle.

Espanol :

Venga a conocer a nuestro iluminador, que le revelará los secretos

de la pintura medieval. Utilizando pigmentos de los alrededores

para crear las iluminaciones más bellas

Por Hélène Roche, Couleur Originelle.

L’événement Calligraphie & enluminures Montaner a été mis à jour le 2025-07-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65