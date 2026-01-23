Calligraphie gestuelle découverte MJC Héritan Mâcon

Calligraphie gestuelle découverte

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21

Travail avec brou de noix et encre de chine sur papier. Utilisation d’outils improbables et classiques de calligraphie.

Animée par Jean-Luc Pigache, Médecin généraliste retraité, calligraphe amateur passionné par les jeux d’écriture. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Calligraphie gestuelle découverte

L’événement Calligraphie gestuelle découverte Mâcon a été mis à jour le 2026-01-23 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès