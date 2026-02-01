Calligraphie japonaise

Frazé Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Initiez-vous à l’art du dessin et de la calligraphie japonaise en apprenant à écrire votre prénom.

Sur inscription.

A partir de 12 ans

Matériel fourni.

Vêtements adaptés (tâches possibles). 15 .

Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34

English :

Initiate yourself to the art of Japanese drawing and calligraphy by learning to write your first name.

