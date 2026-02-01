Calligraphie japonaise Frazé
Calligraphie japonaise Frazé dimanche 22 février 2026.
Frazé Eure-et-Loir
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 15:00:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Initiez-vous à l’art du dessin et de la calligraphie japonaise en apprenant à écrire votre prénom.
Sur inscription.
A partir de 12 ans
Matériel fourni.
Vêtements adaptés (tâches possibles). 15 .
Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34
English :
Initiate yourself to the art of Japanese drawing and calligraphy by learning to write your first name.
