CALLMELUDO ON FAIT COMME ON A DIT – LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse.

CALLMELUDO ON FAIT COMME ON A DIT Début : 2026-03-04 à 20:00. Tarif : – euros.

Après avoir fait rire en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Paris et même du Canada avec ses deux premiers spectacles — « Sujets Sensibles » et « Sans Filtre » — Callmeludo propose son spectacle : « On fait comme on a dit ». (On s’y attendait un peu) Ce titre n’a pas été choisi au hasard. C’est une expression qu’il utilise tout le temps, au point que sa communauté Instagram l’attend presque à chaque story. Mais derrière ces mots simples se cache une promesse : aller jusqu’au bout, tenir parole, et surtout partager avec le public un moment vrai, sans filtre… comme lui. « On fait comme on a dit », c’est bien plus qu’un one-man-show : c’est le fruit de plus d’une trentaine de scènes en 2 ans, d’expériences vécues et de rencontres marquantes. Callmeludo y dévoile son humour à la fois authentique, percutant et fédérateur. C’est son spectacle le plus personnel, une véritable carte de visite où il se présente au public en grand format : drôle, sincère, et profondément ancré dans son époque. Vous vous reconnaitrez forcément dans les sujets abordés, sujets parfois délicats qu’il désamorce avec l’humour qu’on lui connait, l’authenticité qui le caractérise et la justesse qui met tout le monde d’accord. Préparez-vous à un spectacle où l’on rit fort, où l’on se reconnaît souvent, et où l’on ressort avec la sensation d’avoir passé un moment suspendu de l’ouverture à la fermeture des rideaux. Préparez-vous à vivre un spectacle mémorable avec un humoriste qui sort des sentiers battus. Son nom, c’est Callmeludo. Et ce soir, On fait comme on a dit.

LA COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31000 Toulouse. 31