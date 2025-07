Calme, Repos, Détente 2025 aux Roches l’Evêque Les Roches-l’Évêque

Calme, Repos, Détente 2025 aux Roches l’Evêque

66 grande rue Les Roches-l’Évêque Loir-et-Cher

Début : Samedi 2025-07-25

fin : 2025-07-26

2025-07-25

Un évènement organisé par le Zéro Degré Est & Figures Libres.

Calme, Repos, Détente 2025 aux Roches l’Evêque. Programme de la soirée vendredi GABLE, COOL SORCERY, SO danse & musique et CONI MARSA. Samedi SODOM & SAGESSE TAZZMANIACS, VETUSTE et QUEL ENFER ! .

66 grande rue Les Roches-l’Évêque 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 77 06 92

