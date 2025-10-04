CALMETTE EN FÊTE Frontignan

CALMETTE EN FÊTE Frontignan samedi 4 octobre 2025.

CALMETTE EN FÊTE

7 Impasse des Merles Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Après-midi festive et sportive autour de l’espace de vie sociale Albert-Calmette, autour du thème Fruits et légumes .

Après-midi festive et sportive autour de l’espace de vie sociale Albert-Calmette, autour du thème Fruits et légumes .Au programme ateliers créatifs, ludiques et culturels, projet participatif citoyen, initiations et défis sportifs, jeux, voitures à pédales, apéritif offert par la ville.Organisé par la ville de Frontignan la Peyrade, en partenariat avec Hérault Sport, Hérault Habitat et les associations Planète parents, Femmes en Languedoc-Roussillon, Tisseuses de lien, Les petits débrouillards, le CPIE Bassin de Thau, l’Atelier des Bleus, BGE Ouest, les jeunes du Corps Européen de Solidarité (CES) et SHAMSpectacle. .

7 Impasse des Merles Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 34 contact@frontignan.fr

English :

Festive and sporting afternoon at the Espace de Vie Sociale Albert-Calmette, around the theme of « Fruits and Vegetables ».

German :

Festlicher und sportlicher Nachmittag rund um den Espace de vie sociale Albert-Calmette zum Thema « Obst und Gemüse ».

Italiano :

Un pomeriggio di festa e di sport all’Espace de Vie Sociale Albert-Calmette, sul tema « Frutta e verdura ».

Espanol :

Una tarde festiva y deportiva en el Espace de Vie Sociale Albert-Calmette, sobre el tema « Frutas y verduras ».

L’événement CALMETTE EN FÊTE Frontignan a été mis à jour le 2025-09-17 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE