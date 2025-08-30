CALMONT TÔGE Calmont

CALMONT TÔGE Calmont samedi 30 août 2025.

CALMONT TÔGE

TÔGE DE CALMONT, AVENUE DE NAILLOUX Calmont Haute-Garonne

Tarif : 27.5 – 27.5 – 55 EUR

27.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 09:00:00

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-30

Une saison du Championnat de France de Drift ne peut plus se dérouler sans l’épreuve mythique de Touge !

La côte de Gary dans le petit village tranquille de Calmont (31) accueillera à nouveau les pilotes du CFD, dans une ambiance toujours aussi unique entre falaise et ravin.

La proximité avec la piste pour les spectateurs, la vue splendide sur tout le tracé et l’accueil chaleureux des habitants nous promettent déjà une édition couronnée de succès.

Date 30 Août & 31 Août 2025

Lieu Calmont (31)

Contact contact@driftfrance.com

Restauration et boissons disponibles sur place.

Billetterie en ligne uniquement billets non remboursables.

Parking indiqués sur place.

Places non nominatives Seul le nom de l’acheteur apparaît.

Évènement gratuit pour les de 12 ans, billet de 12 ans à réserver gratuitement sur la billetterie. 27.5 .

TÔGE DE CALMONT, AVENUE DE NAILLOUX Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie contact@driftfrance.com

English :

A French Drift Championship season can no longer take place without the legendary Touge event!

German :

Eine Saison der französischen Drift-Meisterschaft kann nicht mehr ohne das legendäre Rennen in Touge stattfinden!

Italiano :

Una stagione del Campionato Francese Drift non può più prescindere dal leggendario evento di Touge!

Espanol :

Una temporada del Campeonato de Francia de Drift ya no puede celebrarse sin la legendaria prueba de Touge

L’événement CALMONT TÔGE Calmont a été mis à jour le 2025-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE