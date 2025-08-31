Calogero acoustique – Le Tour des Théâtres Cité des Congrès Nantes

Calogero acoustique – Le Tour des Théâtres Cité des Congrès Nantes vendredi 20 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-20 20:00 –

Gratuit : non 39 € à 85 € 39 € à 85 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/calogero-acoustique.html Tout public

Concert Calogero retrouve les théâtres à partir de septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de 150 dates. Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de « morceaux choisis » issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites. Concerts dans le grand auditorium :vendredi 20 et samedi 21 mars 2026 à 20h

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/calogero-acoustique.html