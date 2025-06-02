CALOGERO – BOURSE DU TRAVAIL Lyon

CALOGERO Début : 2026-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

ELDORADO PRESENTE EN ACCORD AVEC TS3 – FIMALAC ENTERTAINMENT : CALOGEROQuinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de 150 dates. Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de « morceaux choisis » issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites.

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69