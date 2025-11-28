CALOGERO – C.C. YVES FURET La Souterraine

CALOGERO – C.C. YVES FURET La Souterraine vendredi 28 novembre 2025.

CALOGERO Début : 2025-11-28 à 20:30. Tarif : – euros.

CCYF – CENTRE YVES FURET PRÉSENTE :Titre Spectacle : CalogeroLe Tour des ThéâtresAprès avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de « morceaux choisis » issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites. Dès son jeune âge, Calogero s’intéresse à la musique et apprend différents instruments, notamment la flûte et la guitare. À l’adolescence, il décide de former son premier groupe : The Charts, accompagné de ses deux frères. Vers la fin des années 1980, Le groupe est remarqué par son premier producteur ainsi que par France Gall. Ces rencontres débouchent sur la signature d’un premier contrat en 1988. Dès lors, plusieurs albums s’enchaînent, après un franc succès, le groupe décide de se séparer à la fin des années 1990. Calogero se lance alors dans une carrière solo qui explose en 2002 avec la sortie de son premier album. Bardé de tubes comme En apesanteur ou encore Prendre racine, l’opus est un succès. Récompensé aux NRJ Music Awards et aux Victoires la Musique en 2004, Calogero devient une valeur sûre de la scène française. On ne peut que souligner son style unique, qui évolue à travers des sonorités pop rock teintées d’influences diverses. Barbara, The Cure ou encore les Who font partie de ses inspirations. Les Beatles et particulièrement Paul McCartney ont également largement influencé la palette musicale de l’artiste. Au cours de sa carrière, il a confié l’écriture de ses textes à quelques pointures comme Françoise Hardy, Raphael, Dominique A, Marc Lavoine ou encore Jean-Jacques Goldman. Engagé, Calogero se montre également impliqué dans différentes causes. On le retrouve notamment dans la troupe des Enfoirés.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

C.C. YVES FURET Avenue de la Liberte 23300 La Souterraine 23