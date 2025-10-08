HAVASI – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

HAVASI Début : 2025-11-23 à 15:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTE FRANCE PRÉSENTE : HAVASIAprès des concerts à guichets fermés au Carnegie Hall de New York, à l’Opéra de Sydney et au Royal Albert Hall de Londres, HAVASI fera enfin ses débuts en France avec deux concerts le 23 novembre 2025, à 15h et à 19h, à La Seine Musicale à Paris.Dans la tournée Golden Thread, HAVASI vous invite à un voyage extraordinaire, qui mêle les cordes résonnantes du piano à votre intuition, à votre voix intérieure et à une connexion profonde avec quelque chose de plus grand. Le « Golden Thread » (Fil d’or) symbolise l’interconnexion de tous les êtres. C’est pourquoi nous sommes attirés par l’obscurité, captivés par la beauté intemporelle du son d’un piano de concert.Depuis ses humbles débuts en tant que professeur de piano il y a 15 ans jusqu’à son statut de compositeur de renommée internationale, HAVASI a vendu près de 1 000 000 billets de concert et a accumulé plus de 200 millions de vues sur YouTube. Il maîtrise non seulement le piano, mais aussi l’art de raconter des histoires en musique.Passion, originalité, esprit.HAVASI joue du piano comme personne. Ses compositions passent sans transition du calme et de l’élégance classique à la puissance brute d’une tempête, mélangeant les genres musicaux avec une créativité sans faille. Parfois, le piano se transforme en batterie rock, en synthétiseur ou en la voix mélodieuse d’un violoncelle, créant ainsi un paysage sonore différent de tout ce que vous avez pu entendre auparavant avec un simple piano. Chaque morceau raconte une histoire et vous entraîne dans un monde de puissance brute, de beauté délicate et d’innovation pure.En ce jour spécial, HAVASI interprétera ses compositions les plus emblématiques, les mêmes qui ont émerveillé le public, du Carnegie Hall au Hard Rock Live Hollywood.Préparez-vous à être surpris. Réservez vos billets à partir du 7 mars à 12h et vivez la magie de HAVASI en direct.HAVASICompositeur de piano moderneHAVASI est un pianiste virtuose de formation classique et un compositeur moderne avant-gardiste et polyvalent, réputé pour sa capacité à créer une musique extraordinaire et des spectacles inoubliables. Il a vendu près de 1 000 000 billets de concert et ses compositions 100 % originales ont été ovationnées avec enthousiasme dans de nombreuses salles de concert emblématiques du monde entier, dont le Carnegie Hall, l’Opéra de Sydney et le Royal Albert Hall.Ses vidéos sur YouTube ont été visionnées plus de 200 millions de fois dans plus de 150 pays. Diplômé de l’Académie de musique Franz Liszt, le plus prestigieux conservatoire de Hongrie, HAVASI allie la profondeur et la discipline de la musique classique à la diversité des musiques du monde et à la puissance du rock dans son style musical unique.Il est le créateur de HAVASI Symphonic, un spectacle de piano incroyable qui associe la musique symphonique à la danse, à des effets de lumière et de laser époustouflants, à des projections vidéo et à une technologie de pointe en matière de son et de scène, afin de captiver le public autant sur le plan musical que visuel.HAVASI compte parmi les rares compositeurs contemporains à pouvoir remplir de grandes salles telles que la Wiener Stadthalle, la Mercedes-Benz Arena de Berlin et la Wembley Arena de Londres. Sa musique transcende les frontières et fait régulièrement salle comble dans les plus grands stades et les salles de concert les plus prestigieuses d’Europe, d’Asie et d’Amérique.Compositeur extrêmement productif et actif, HAVASI présente chaque année de nouvelles compositions lors de ses spectacles, qui attirent chaque année, encore et encore, le public fidèle.

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92