CALOGERO – CENTRE ATHANOR Montlucon jeudi 27 novembre 2025.

LES DERNIERS COUCHES PRÉSENTE : CALOGEROQuinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de 150 dates. Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de « morceaux choisis » issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites.

CENTRE ATHANOR RUE PABLO PICASSO 03100 Montlucon 03