Calogero PARC DES EXPOSITIONS Chalon-sur-Saône vendredi 11 décembre 2026.

PARC DES EXPOSITIONS 1 Rue d'Amsterdam Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 39 – 39 – 85 EUR

Début : 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11 22:00:00

2026-12-11

Quinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de 150 dates.

Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de morceaux choisis issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites.

