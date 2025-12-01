Calogero Concert L’Alizé Guipavas

Calogero Concert L’Alizé Guipavas jeudi 18 décembre 2025.

Calogero Concert

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère

Début : 2025-12-18 20:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-18 2025-12-19

Quinze ans après, le chanteur retrouvera les théâtres pour une tournée événement !

Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de morceaux choisis, issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites. .

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 42 71 50

