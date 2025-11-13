CALOGERO – ELISPACE Beauvais

CALOGERO – ELISPACE Beauvais jeudi 13 novembre 2025.

CALOGERO Début : 2025-11-13 à 20:00. Tarif : – euros.

GINGER EN ACCORD AVEC TS3 – FIMALAC ENTERTAINMENT PRÉSENTE : : CALOGEROQuinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de 150 dates. Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de « morceaux choisis » issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites.

ELISPACE 3 AVENUE PAUL HENRI SPAAK 60000 Beauvais 60