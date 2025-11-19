CALOGERO LE TOUR DES THÉÂTRES Béziers

CALOGERO LE TOUR DES THÉÂTRES

Calogero revient en théâtre dès septembre 2025 avec plus de 150 dates, pour revisiter ses titres dans des versions inédites, dans une ambiance plus intime.

Quinze ans après sa dernière tournée en théâtre, Calogero y fera son grand retour dès septembre 2025 pour une série exceptionnelle de plus de 150 concerts.

Habitué des Zénith et des Arena, il choisit cette fois des salles plus intimistes pour partager un condensé de son parcours musical, à travers une sélection de morceaux choisis revisités dans des versions inédites.

Calogero returns to the stage in September 2025 with over 150 dates, revisiting his songs in new, more intimate versions.

Calogero kehrt ab September 2025 mit über 150 Terminen auf die Bühne zurück, um seine Titel in neuen Versionen und in einer intimeren Atmosphäre neu zu interpretieren.

Calogero torna sul palco nel settembre 2025 con oltre 150 date, rivisitando le sue canzoni in versioni inedite, in un ambiente più intimo.

Calogero vuelve a los escenarios en septiembre de 2025 con más de 150 fechas, revisitando sus canciones en versiones inéditas, en un ambiente más íntimo.

